Amerika çıkarması: Ünlü ikil Amerika’da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi

Oyuncu Derya Beşerler ile Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu "Bir Hikaye Bir Şarkı" isimli projeleriyle, yeni yılı Amerika'da sahnede karşıladı. İkili, Türk sanat müziğinden, doksanlar pop şarkılarına uzanan oldukça geniş bir yelpazeyle sahneye çıktı. Beşerler şarkıların etkileyici hikayelerini anlatıp, Birol Namoğlu ise bu özel şarkıları ilk kez yılbaşı gecesi New York'ta seslendirdi.

