Gökçe Bahadır sahnede iddialı! "Yapımcılık bakış açımı değiştirdi"

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti önceki gece bir davette sahneye çıktı. Son dönemde şarkıcılıkla adından söz ettiren güzel oyuncu Gökçe Bahadır, "Şarkı söylemeyi seven bir oyuncuyum. Şarkı söylemekten aşırı keyif alıyorum. Sahnede olmak çok hoşuma gidiyor" şeklinde konuştu. 'Ehlikeyf' tiyatro oyunuyla yapımcılığa da adım atan Bahadır, "Yapımcı olunca oyuncuları çok daha iyi anlıyorsun. Onları çok iyi anladığım için her türlü derdine koşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: Aydın Hamza