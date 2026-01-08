Deniz Uğur kızının selamıyla yumuşadı!

Deniz Uğur, önceki gün kızı Mina ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlamak istemeyen Uğur, "Arkadaşlar acelem var ne olur kusuruma bakmayın" dedi. Ardından kızının muhabirlere, "Nasılsınız abi?" diye seslenmesi ile birlikte kısa bir sohbet gerçekleşti. Daha sonra Uğur, kızı ile birlikte oradan ayrıldı.

Haber: Aydın Hamza