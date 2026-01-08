Demet Şener ilişkisine sahip çıktı! "Ben ruh eşimi buldum"

Demet Şener önceki gün Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Şener, Tolga Arman ile küslüğün ardından tekrardan barışması hakkında, "Sadece küstük. Ayrılık yoktu. Eğer ayrılıkla ilgili bir durum olsaydı birbirimize adım atmazdık. Birbirimizden vazgeçmedik. Küstük sadece, sonrasında da barıştık" dedi. Evliliğin şart olmadığını dile getiren Şener, "Ben ruh eşimi buldum. Evlenmeye gere yok. Birbirine çok saygılı bir çiftiz biz" diye konuştu.

'PİŞMAN DEĞİLİM'

Şener, "Evlenmekten yana kariyer açısından pişmanlığınız oldu mu?" sorusuna, "Hayır, ben hiçbir şeyden pişman olmadım. Aksine iyi ki çocuklarımı yaptım. Çünkü benim çocuklarım çok güzeller. Ben onlara ne yaptıysam ne verdiysem onlar da sağ olsunlar bana karşılığını verdiler. Ben onlardan hiç kötü bir şey görmedim, duymadım. Bu duygu gerçekten paha biçilemez" diye yanıt verdi.

Haber: Aydın Hamza