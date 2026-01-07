Serenay Sarıkaya ve Mert Demir havalimanında yakalandı!

Seranay Sarıkaya ve sevgilisi Mert Demir, önceki gece İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Paris tatilinden dönen aşıklar, basın mensuplarıyla kısaca sohbet etti. Demir, "Maalesef çok yorgunuz, uçağımız rötar yapınca saatlerce beklemek zorunda kaldık. Rezalet bir haldeyiz" diyerek güldü. Ardından Sarıkaya ise, "Arkadaşlar, gerçekten çok yorgunuz. Şimdi bir şey söylemeyelim, gidelim dinlenelim" şeklinde konuştu.

