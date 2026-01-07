Güzide Duran boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olacak!

Güzide Duran ve Adnan Aksoy'un çekişmeli boşanma sürecinin ikinci duruşması önceki gün İstanbul aile mahkemesinde görüldü. Duran ve Aksoy'un boşanma davasında mahkeme, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın bir sonraki celsede tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Duruşma sonrası açıklama yapan Duran, "Ben duruşmada hakime söylemem gereken şeyleri söyledim. Tek isteğim, her zaman söylüyorum bir an evvel boşanmak istiyorum ve çocuklarımın velayetini istiyorum. Bunu boşanmak isteyen, bir türlü boşanamayan ve boşanmakta zorluk çıkaran ve bu zorlukla mücadele eden tüm kadınlar için istedim" dedi.

AKSİNİ SAVUNUYOR

Adnan Aksoy ile evliliğinden biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuğu bulunan Güzide Duran, her ne kadar Fikret Orman ile birlikteliğinin evliliğini sonlandırma kararı aldıktan sonra başladığını ileri sürse de Aksoy, bu durumun aksini savunuyor.