Funda Arar’dan Ajda Pekkan’a övgü dolu sözler!

Ünlü şarkıcı Funda Arar, geçtiğimiz gün bir radyo program katıldı. Arar, gür ve hacimli gözüken saçları için, doğal renkte ve protez olmadığı söyledi. 'Ajda Pekkan görse kıskanacak seni' diyen sunucuya Arar, "Hiçbirimiz Ajda Pekkan olamayız. O başka bir şey! Allah ona sağlıklı ve uzun ömür versin. O bizim idolümüz. O yaşta, o enerjiyi takdir etmek gerekir. Aslında yaşına vurgu yapmak güzel gelmiyor. Bence Pekkan'ın yaşı yok. Her zaman güzel, her zaman genç görünüyor" ifadelerini kullanarak Pekkan hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

