Beste Açar’dan Yiğit Kirazcı açıklaması! "Babamın gençliğine çok benziyor”

Önceki gün bir galaya katılan Beste Açar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Açar, babası Kayahan'ın hayatının film olması hakkındaki sorulara ise, "Çok güzel bir film geliyor. Yiğit Kirazcı babamın gençliğine çok benziyor. Ben hep onun oynamasını isterim. Yapımcı buna karar verecek. Bizler de beklemedeyiz" dedi.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler