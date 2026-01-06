Zuhal Olcay yıllar sonra itiraf etti! “Haluk Bilginer beni aldattı”

Oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay, 2004 yılında ayrıldığı eski eşi Haluk Bilginer hakkında sessizliğini bozdu. Dijital platformdaki bir programa konuk olan Olcay, "Haluk Bilginer seni aldattı mı?" sorusuna gözleri dolarak cevap verdi. Olcay, "Tam olarak öyle yaptı. Çok üzülmüştüm. Çok yaralanmıştım. Çok hırpalandım. Depresyona girdim, 1 hafta hiç yıkanmadım. Komedi filmleri izledim, ilaçlarımı aldım. 2 sene sürdü. Fakat zaman içinde geçiyor tabii, yerini böyle kuru saman gibi bir şeye bırakıyor" diye konuştu.

KEŞKE ÜZÜLMESEYDİM

Olcay, ardından şöyle devam etti: "O kadar acı çektiğin, kendini kahrettiğin bir şey zaman içinde unutuluyor. Şimdi dönüp baktığımda keşke o kadar üzülmeseydim diyorum. Ama gerçekten çok yaralanmıştım. Yaşadığım yıkımın tarifi mümkün değildi." Bu arada ihanete rağmen Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer yıllar sonra aynı tiyatro oyununda buluştu. Ve seneler sonra da olsa dost kalmayı başardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN