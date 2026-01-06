Zeynep Tokuş yogada sınırları zorladı! 49 yaşında gençlere taş çıkardı

1998 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Zeynep Tokuş, kariyerine oyunculukla devam etmişti. Ancak Zeynep Tokuş, yıllar önce oyunculuğu da bırakmıştı. Kendini yogaya veren eski kraliçe, yaptığı hareketlerle sınırları zorladı. Zorlu hareketlerdeki ustalığı ve enerjisiyle takipçilerinden tam not aldı. Zeynep Tokuş'un yaşını duyanlar ise şaşırdı. 49 yaşındaki Tokuş, gençlere taş çıkardı. 3 çocuk annesi olan Tokuş'u görenler, "Zeynep Hanım 49 değil 29 gösteriyor" diye konuştu.

