Vuslat Doğan boşanma sonrası sessizliği bozdu! Latin Amerika ülkelerinde alemlere aktı...

İş dünyasında çok konuşulan dedikoduların başında gelen olay sonrası Vuslat Doğan bu süreci sessiz geçirdi. Sadece sanatla anılmak istediğini söyledi. Hatta sergilerinde sadece Vuslat ismini kullandı.

Vuslat Doğan'ın sosyal medya paylaşımları

UZUN SESSİZLİK BİTTİ

Vuslat Doğan sessiz sedasız biten boşanma davasının ardından rotasını Latin Amerika'ya çevirdi. Sosyal medya hesabından Meksika'ya yaptığı gezinin fotoğraf ve videolarını paylaştı. Oaxaca City'den peş peşe gelen karelerde, Vuslat Doğan'ın yakın dost çevresiyle birlikte olduğu görüldü. Fotoğraflarda renkli sokaklar, kalabalık sofralar, gece eğlenceleri ve danslı kutlamalar vardı. Paylaşımlara düşülen notlar ise dikkat çekiciydi. Fotoğraflarda "İlham", "bilgelik", "en yakın arkadaş", "en cool yeni dost" ifadeleri yer aldı.