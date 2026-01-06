Vuslat Doğan boşanma sonrası sessizliği bozdu! Latin Amerika ülkelerinde alemlere aktı...
Vuslat Doğan, eşi Ali Sabancı’dan boşandı. Yakın dostlarıyla Meksika gecelerine aktı. Sokaklarda doyasıya dans eden Vuslat Hanım, o anları sosyal medyadan paylaştı.
İş adamı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan, 24 Ağustos 2023'te Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında geçirdikleri tekne kazası sonucu ölümden döndü. İyileşen çift, yaklaşık 3 ay önce ise 29 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede bitirdi.
İş dünyasında çok konuşulan dedikoduların başında gelen olay sonrası Vuslat Doğan bu süreci sessiz geçirdi. Sadece sanatla anılmak istediğini söyledi. Hatta sergilerinde sadece Vuslat ismini kullandı.
UZUN SESSİZLİK BİTTİ
Vuslat Doğan sessiz sedasız biten boşanma davasının ardından rotasını Latin Amerika'ya çevirdi. Sosyal medya hesabından Meksika'ya yaptığı gezinin fotoğraf ve videolarını paylaştı. Oaxaca City'den peş peşe gelen karelerde, Vuslat Doğan'ın yakın dost çevresiyle birlikte olduğu görüldü. Fotoğraflarda renkli sokaklar, kalabalık sofralar, gece eğlenceleri ve danslı kutlamalar vardı. Paylaşımlara düşülen notlar ise dikkat çekiciydi. Fotoğraflarda "İlham", "bilgelik", "en yakın arkadaş", "en cool yeni dost" ifadeleri yer aldı.
GEÇİNEMİYORUM DEMİŞTİ
Forbes'ın en zengin Türkler listesinde 34. sırada olan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, bir panelde "Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum" demişti.