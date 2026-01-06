Hande Ataizi aşk turunda! Sevgilisiyle AVM’de objektiflere yakalandı

Güzel oyuncu Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu, önceki gün Zincirlikuyu'da bulunan alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Sporu yeni yılda da aksatmayan Hande Ataizi ve sevgilisi, neşeli ve sempatik halleri ile beğeni toplamayı başardı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini de geri çevirmeyen çift objektiflere poz verdikten sonra AVM turuna kaldığı yerden devam etti.

