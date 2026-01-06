Devrim Özkan Nişantaşı’nda yakalandı! Yanındaki gizemli erkek merak uyandırdı

Devrim Özkan, erkek arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'nda bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkan, arkadaşlarıyla akşam yemeği yediklerini söyledi. Gazetecilerin soruları üzerine Özkan, "Misafirlerim yurt dışından geldiler, onları gezdiriyorum. Birlikte yemek yedik" diyerek görüntülendiği kişilerin yakın arkadaşları olduğunu belirtti. Aracın arka koltuğuna oturan gizemli erkek ise kameralardan yüzünü saklamaya çalışsa da mekân çıkışında görüntülenmekten kaçamadı.

