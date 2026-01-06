Ayşe Şeyma Keten’den aşk itirafı! İbrahim Selim’e övgüler yağdırdı...

Sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten, sunucu İbrahim Selim ile yeni bir aşka yelken açtı. Önceki gün bir programa katılan Keten, kendisinden 16 yaş büyük sevgilisine övgüler yağdırdı. "Eskiden insanlar bana hep gözlerimin ışıldadığını söylerdi. İbrahim'i tanıyınca bu ifadenin gerçek karşılığını buldum. Onun enerjisi ve hitabeti gerçekten büyüleyici" diye konuştu.

