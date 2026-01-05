Seccad Mehmedi iddialı konuştu! "2026’da bambaşka olacağım eski şarkıların ruhu kalmadı"

Şarkıcı Seccad Mehmedi, KKTC'de sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerle bir araya geldi. "Çok güzel bir yıl geçirdik. 2026'da bambaşka Seccad göreceksiniz. 10 iddialı şarkı hazırladık. Düetler olacak. Şu an isim veremiyorum" dedi. Bu arada Mehmedi, artık eskisi gibi şarkılar yapılmadığını söyledi. "Ne yazık ki eski şarkılar gibi parçalar çıkmıyor. Artık duygu kalmadı" diye konuştu.

