Özcan Deniz’den eşine tam destek! "Samar’la gurur duyuyorum"

Özcan Deniz, Antalya konseri dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Eşi Samar Dadgar'ın yemek programıyla ilgili ailesinden gelen eleştiriler sorulduğunda ise Deniz, tepkileri normal karşıladığını belirtti. Eşine sahip çıkan Deniz, "Samar çok başarılı bir iş yaptı. Şu an 40 kişiye yemek veriyor, çok şahane bir iş ortaya koydu. Onu karalamak, zarar vermek isteyenler var hazmedilmesi kolay değil kimse Samar'ın kendini bu kadar güzel ifade edeceğini, bu kadar iyi bir iş yapacağını beklemiyordu. Kendisiyle gurur duyuyorum" diye konuştu. Bu arada Deniz, kanser tedavisi gören annesiyle ilgili yöneltilen sorulara ise yanıt vermekten kaçındı. "Bu konulara girmek istemiyorum" diyerek hızla uzaklaştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN