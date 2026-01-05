Onur Atilla yeni yıla çocuklarıyla girdi! Oyun parkında araba yarışını kaybetti

Ünlü oyuncu Onur Atilla, yeni yılın ilk gününü çocuklarına ayırdı. İki oğluyla birlikte bir alışveriş merkezindeki oyun parkına gitti. Atilla, çocuklarıyla yaptığı araba yarışını kaybetti. Saatlerce oyun merkezinde kalan Atilla, evlatlarıyla güzel bir gün geçirdi. Ünlü oyuncu hayranlarını da kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN