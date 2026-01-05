Buse Varol duygulandı! Çatı katında babaannesinin eşyalarını bulunca gözyaşlarını tutamadı
Ali Şan’ın eşi Buse Varol, evlerinin çatı katını düzeledi. Bu sırada 2005 yılında hayatını kaybeden babaannesine ait eşyalarla karşılaştı. Gözyaşlarına hakim olamadı. O anları sosyal medya hesabından paylaştı. “Babaannemin benim için ördüğü para çantasını ve dantelleri görünce çok duygulandım. Mekanı cennet olsun” dedi.
