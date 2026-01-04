Yasemin Ergene’den olay paylaşım!

İş insanı İzzet Özilhan'dan geçtiğimiz aylarda boşanan Yasemin Ergene, Beykoz'da kirası 20 bin dolar olan lüks bir villaya taşınmıştı. Ergene, son günlerde etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından, evindeki buz gibi havuzda yüzdüğü anları paylaştı. Ergene'nin o anları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN