Settar Tanrıöğen hastalık sürecini anlattı! "Yeniden hayata tutundum"

Beyin kanaması nedeniyle, 3 operasyon geçirerek adeta yeniden hayata dönen usta oyuncu Settar Tanrıöğen, hastalık sürecini anlattı. Tanrıöğen, "Yarım kalmadığıma çok dua ettim. Yarım kalabilir, iş göremez durumda olabilirdim. Şimdi bana evde eşlik eden hemşirem var. Akşamları beraber çıkıp yürüyüşler yapıyoruz. Yakın hafızamda sorun vardı, artık o da geri geliyor" dedi.

