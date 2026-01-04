Pelin Karahan yılbaşını evde geçirdi! Çocuklarıyla beraber kartopu oynadı

Pelin Karahan, önceki gün oğlu Can ile birlikte Etiler'deydi. Yılbaşında evde olduklarını söyleyen Karahan, "Ailemizle ve arkadaşlarımızla evdeydik. Hayata dair sohbetler ettik, güzel vakit geçirdik. Tombala oynadık. En güzel şey yılbaşında kar yağması oldu. Herkesi çok mutlu etti. Çocuklar özellikle çok sevindi" şeklinde konuştu.

Haber: Aydın Hamza