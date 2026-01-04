Özcan Deniz'den sert çıkış! "Eşimi karayıp küçük düşürmeye çalıştılar"

Özcan Deniz, kardeşi Yurda Gürler'in, kendisi ve eşi Samar Dadgar'a yönelik eleştirilerinin ardından yine çok sert konuştu. Deniz, eşine destek vererek, "Seni karaladılar, küçük düşürmeye çalıştılar. Hakaret ettiler, olmadığın kişi olarak göstermeye çalıştılar" dedi. Kanserle savaşan annesi Kadriye Deniz'in tüm tedavi masraflarını karşıladığını da söyleyen şarkıcı, "Annem bütün sözlerimin dışındadır. Ona en iyi tedaviyi yapmaları için misliyle ödeme yaptım ve de yapacağım. Şovlarına aparat olarak kullanıyorlar. Çünkü her yeri tuzak dolu" diyerek tepkisini dile getirdi.

