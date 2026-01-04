İbrahim Toraman oğlu Ali ile yeni yılın ilk alışverişine çıktı

Eski milli futbolcu İbrahim Toraman, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Toraman, akşam saatlerinde oğlu Ali ile yeni yılın ilk alışverişini yaptı. Eski futbolcu, "Yeni yılın hepimiz için güzel geçmesini diliyorum" açıklamalarında bulunduktan sonra oğlu Ali bir restorana geçti.1

