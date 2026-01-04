Alya yeni yıla İzmir’de girdi! Performansı ve kostümüyle geceye damga vurdu

Şarkıcı Alya, yeni yılı İzmir'de sahne alarak karşıladı. Yılbaşı gecesine özel hazırladığı repertuvarı ve etkileyici sahne performansıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Işıltılı sahne kostümü ve güçlü yorumu ile büyük beğeni toplayan Alya, sevilen şarkılarının yanı sıra sahne enerjisiyle de geceye damga vurdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN