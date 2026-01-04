Alina'dan alkışlanacak hareket! Davayı kazanınca tazminatı bağışladı

Atv'de yayınlanan "Kuruluş Orhan" dizisinde 'Prenses Asporça'ya hayat veren güzel oyuncu Alina Boz, alkışlanacak bir harekete imza attı. Geçtiğimiz aylarda bir proje için el sıkışan Boz, daha sonra yapım şirketinin aynı rol için farklı bir oyuncuyla daha söz kesmesiyle şaşırmıştı. Bu süreçte hiç de profesyonel bir şekilde ilerlemeyen şirket, Boz'a bu durumu bildirmemişti. Şimdilerde "Kuruluş Orhan" dizisinde fırtınalar estiren Boz, konuya ilişkin "Çok da üzerine konuşmak istemiyorum. Ama hayat sana yeni kapılar açıyor ve 'İyi ki' diyorsun" açıklamalarında bulundu. Ardından harekete geçen Boz, bu durumu mahkemeye taşıyarak yapım şirketine dava açtı. Oyuncu, uzlaşma yoluyla ödenen tazminat parasını da Darüşşafaka'ya bağışladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN