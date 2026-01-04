Afra Saraçoğlu’ndan kar şovu! Yakın arkadaşıyla yaptığı dans sosyal medyayı salladı

Atv ekranlarının merakla beklenen projesi A.B.İ. dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Afra Saraçoğlu'nun, yakın arkadaşıyla yaptığı kar dansı sosyal medyayı salladı. Neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncunun bu görüntüleri kısa sürede büyük ilgi gördü. Hayranları, paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.

