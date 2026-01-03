Yılbaşı gecesi Girne'de sahne alan Özcan Deniz konuklarla sık sık sohbet etti

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, yılbaşı gecesinde Girne'de sahne alarak konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Yeni yılı müzik ve eğlenceyle karşılamak isteyen davetliler, Deniz'in enerjisi yüksek performansıyla adeta büyülendi. Deniz, gece boyunca konuklarla sık sık sohbet etti. Misafirlerle güçlü bir bağ kuran sanatçı, yılbaşı coşkusunu zirveye taşıdı.

Deniz, hem müziği hem de pozitif enerjisiyle konukları mest etti.