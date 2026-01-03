PODCAST CANLI YAYIN

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Yeni yıla Kıbrıs'ta merhaba dedi! Konserden konsere koştu

Aşkın Nur Yengi, yeni yıla Kıbrıs'taki bir otelde merhaba dedi. Kuliste gazetecilerle sohbet eden Yengi, 2025 yılının kendisi için oldukça yoğun ve güzel geçtiğini belirterek, "Konserden konsere koştum" şeklinde konuştu. Ünlü sanatçı, 2026 yılına ise büyük bir heyecanla hazırlandığını dile getirdi. Yengi, yeni yılda sahnelerine hız kesmeden devam edecek.

