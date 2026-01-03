Yeni yıla karla kaplı giren ünlülerin mutluluğu gözler önüne serildi

Ünlüler, 2026'nın ilk gününde başlayan, İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışında kendilerini sokağa attı. Adeta çocuklar gibi eğlenen ünlüler, keyifli anları gözler önüne serdi.

İki çocuğuyla birlikte yeni bir hayata yelken açan Yasemin Ergene, Beykoz'da kirası 20 bin dolar olan lüks villadan kar paylaşımı yaptı.

Oyuncu Alina Boz, kar yağışına kayıtsız kalmadı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ'un karda oynarken çektiği fotoğrafını paylaştı.

Oyuncu Murat Ünalmış da eşi Nutiye Akar (asıl adı Albena İlieva), çocukları Selim Baran ve Toprak ile kar altında aile fotoğrafı çektirdi

Oyuncu Şenay Gürler de milli bilardocu sevgilisi Semih Saygıner ile birlikte karda ateş başında poz verdi.

Emir Benderlioğlu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceren Benderlioğlu ile karda çektirdiği fotoğrafını; "Herkesin yeni yılını kutlarız" notuyla paylaştı.