Türk oyuncular dünya listelerinde! En güzel kadınlar arasından hangi isimler var?

Her yıl dünyanın enlerini belirleyen TC Candler, 2025 yılının en güzel 100 kadınını açıkladı. Dünyanın birçok farklı ülkesinden katılan kullanıcıların oylarıyla seçilen isimler arasına 6 Türk ünlü girdi.

Atv'de yayınlanacak "A.B.İ." dizisi ile 13 Ocak'ta ekranlara geri dönecek olan Afra Saraçoğlu, listede 93. sırada yer aldı.

15. basamaktaki Hande Erçel, listede en üst sırada yer alan Türk isim oldu. Oynadığı çok sayıda yapımın Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerine satılması nedeniyle Erçel, dünya çapında bir üne kavuşmuştu.

Özge Yağız, listede farkını gösteren oyuncular arasındaydı. Güzelliği ile herkesi mest eden Yağız, 27. sırada yer alarak oyların çoğunu almış oldu.

Cemre Baysel, TC Candler tarafından her yıl yayınlanan güzeller listesine ise bu yıl ilk kez giriş yapmış oldu. Baysel'in güzeller arasındaki sıralaması 34.

Sıla Türkoğlu, 73. basamakta yer alarak doğal güzelliğini bir kez daha ortaya koydu.

Henüz 20 yaşında olan Su Burcu Yazgı Coşkun, dünyaca ünlü birçok ismi geride bırakarak kendine 53. basamakta yer buldu.