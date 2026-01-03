Sevenleri Ferdi Tayfur'u mezarı başında andı

Geçtiğimiz sene 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur, vefatının 1. yıldönümünde anıldı. Hayranları, Tayfur'u mezarının başında yalnız bırakmadı. Gün boyu ziyaretçi akını yaşanan Yeniköy'deki mezarlıkta, hayranları helva, lokma ve çay dağıttı. Oğlu Taha Tayfur da babasının mezarı yanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Taha Tayfur, "Acı dinmiyor, insanoğlu sadece alışıyor. Bir sene nasıl geçti hiç bilmiyorum. Babamla beraber piyano çalıp, şarkı söylemeyi çok özledim" dedi.

Haber: Aydın Hamza