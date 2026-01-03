Sahnede doğum gününü kutlayan Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı

İbrahim Tatlıses yılbaşında Batum'da sahneye çıktı. Geceye özel kırmızılar içinde sahneye çıkan Tatlıses, sevilen şarkılarıyla Batum'da kendisini izlemeye gelen hayranlarına müzik keyfi sundu. Tatlıses, doğum gününü de sahnede kutladı. Kendisi için özel hazırlanan pastanın başında duygularını dile getiren imparator, "İyi ki varsınız beni ağlattınız daim olun" ifadelerini kullandı.

74 yaşına giren usta sanatçı İbrahim Tatlıses, sahnede duygusal anlar yaşadı.