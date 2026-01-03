Havaalanında yakalanan Simge Sağın soruları cevapsız bıraktı

Simge Sağın, önceki gün İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Sağın, "Yeni yıl herkese, sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Sahneden döndük, evimize gidiyoruz" dedi. Güzel şarkıcı geçtiğimiz haftalarda, "Genç yaşta evlenip boşandım" açıklaması hakkında ise, "Şimdi bunların yeri ve zamanı değil. Daha sonra konuşalım. İyi yıllar diliyorum" ifadelerini kullanarak oradan ayrıldı.

