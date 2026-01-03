Ameliyat kabusu! Bekiroğlu: Doktor yanlışlıkla bağırsağımı kesti

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, katıldığı programda sağlık sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini belirten Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını anlattı. Bekiroğlu yaşadıklarını şu sözlerle aktardı; "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bağırsağımı kestikleri için bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş."

OPERASYONLAR SÜRECEK

İki tane daha ameliyat olacağını belirten oyuncu, "Sonra 6-7 ay falan bekledik; en son ekimde bir daha ameliyat oldum. Bu sefer de kasımı aldılar, aşağıya koydular arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. O yüzden şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki tane daha ameliyat olacağım; bir Ocak'ta, bir Mart-Nisan gibi inşallah" dedi. Programda kendisine yöneltilen, "Bu büyük bir doktor hatası değil mi?" sorusuna ise Bekiroğlu, "Tabii canım... Herkes 'Kilo aldın mı, hamile misin?' falan diyor. Kilo aldım mı? Evet, hayvan gibi ilaç kullanıyorum. Buramda poşetim (stoma) var, buramda da fıtığım patladı. O yüzden bu korseyle geziyorum yollarda" diyerek sürecin sıkıntılı olduğunu belirtti

2026 yılında bu zorlu sürecin geçmesini dileyen Bekiroğlu, bir an önce sağlığına kavuşmak istiyor.