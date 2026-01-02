Usta sanatçı Emel Sayın: 'Ünlü olmanın bedeli özgürlük'

Yeni yıl coşkusu, yılbaşı akşamı Şişli'de bir mekanda sahne aldı. Sayın'ın zarafeti ve nostaljik şarkıları konukları geçmişe götürürken, performansı salondaki enerjiyi zirveye taşıdı. 2026'nın ülkemize ve tüm insanlara sağlık, huzur ve bolluk getirmesini dileyen sanatçı, dünyada savaş çanlarının susmasını ve barış içinde bir yıl yaşanmasını temenni etti. Bu yıl sanat hayatında 60. yılına ulaştığını belirten Sayın, yeni yılı evde geçirmek yerine sahnede olmayı her zaman tercih ettiğini söyledi.

BAŞKA BİR ALEM...

Çocukluğunda yılbaşı gecelerinde hissettiği, kimsenin bilmediği o yalnızlık duygusunu ilk kez paylaşan sanatçı, soğuk havada gökyüzüne ve yıldızlara bakarken başka bir âleme gitmiş gibi hissettiğini anlattı. Bugün ise sahnede, dinleyicileriyle birlikte olmanın kendisine tarifsiz bir mutluluk ve heyecan verdiğini ifade etti. Sayın, 60 yıllık sanat hayatında ünlü olmanın pek çok fedakârlığı beraberinde getirdiğini vurgulayarak, en büyük kaybın özgürlük duygusu olduğunu sözlerine ekledi