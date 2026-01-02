Ünlüler yeni yıla aileleriyle birlikte girdi!

Koca bir yılı daha devirdik, 2026'ya ışıl ışıl giriş yaptık. Ünlüler ise yeni yılı renkli kutlamalarla karşıladı. Aile boyu verilen pozlara sosyal medyada beğeni yağdı.

Kısa süre önce ayrılan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, yeni yıla ikiz çocuklarıyla girdi. Ünlü manken Çağla Şıkel, 2026'yı kalabalık ailesiyle karşıladı. Sosyal medyadan da bol bol fotoğraf paylaştı. Kırmızılar içinde yeni yıla giren ünlü manken Ebru Şallı, oğlu Beren'le yanak yanağa pozunu sosyal medyadan yayınladı. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti, 2025 yılında doğan bebekleri Ali ile aile pozu verdi. Her yıl olduğu gibi bu sene de çam ağacının önünde aile pozu veren Seda Bakan'a beğeni yağdı. Güzel oyuncu Sinem Kobal, yeni yıla kızları ile televizyon başında girdi. Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti, çocukları ile birlikte evde sakin bir yılbaşı geçirdi. Esra Erol, eşi Ali Özbir ile 2026 yılını evinde karşıladı. İkilinin karesi binlerce beğeni aldı.