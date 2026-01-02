Ünlüler Kıbrıs'a akın etti! Funda Araryeni yıla sevenleriyle girdi

Funda Arar, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ı tercih eden ünlüler arasındaydı. Işıltılı sahne kıyafetiyle dikkat çeken Arar, sahneye alkışlar eşliğinde başladı. "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne güzel! Yeni bir yıla, 2026'ya beraber gireceğiz bu akşam. İnşallah çok güzel bir yıl olur hepimiz için. İnşallah bütün dilekleriniz 2026'da gerçek olur" ifadelerini kullandı.

