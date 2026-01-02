Ünlü şarkıcı Betül Demir: "Yeni yıl, 2025'de kötü hatırladığımız ne yaşadıysak hepsini unuttursun''

Betül Demir, yılbaşı gecesi İstanbul'da bir mekandaydı. Sahne kıyafeti, saçları ve makyajıyla bir periyi andıran şarkıcı, yeni yılı coşkuyla kutladı. Misafirlerinin yeni yılını sahneden kutlayan Demir, "Yeni yıl, 2025'de kötü hatırladığımız ne yaşadıysak hepsini unuttursun'' dedi. Demir, bir dakika bile yerinde durmadı.

