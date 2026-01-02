Türkiye dünya yıldızlarına sahne oldu! 2026'da tekrar edecek

Birileri hala "Türkiye bitti" masalı anlatadursun... Dünya yıldızları sahnelerini bir bir Türkiye'ye kuruyor. 2026 ve 2027, müzik açısından altın yıllar olacak. Geçtiğimiz sene Türkiye'de sahne alan Jennifer Lopez, gördüğü ilgiden o kadar memnun kaldı ki; 2026'da yeniden gelmeye hazırlanıyor. Lopez gibi bir dünya starı, turne rotasına bir ülkeyi ikinci kez ekliyorsa, burada durup düşünmek lazım. Çünkü bu işler "hatır gönül"le olmaz. Güçlü organizasyon ister, güçlü seyirci ister. Shakira cephesi daha da iddialı... Dünya turnesi kapsamında 7 Ağustos'ta İstanbul Maslak'ta, 50 bin kişilik bir stat konseri konuşuluyor.

MÜZİĞİN MERKEZİ

Metal müziğin efsanesi Scorpions da bu tabloyu tamamlıyor. Pop var, Latin var, metal var... Yani Türkiye artık tek bir tarzın değil, tüm dünyanın müzik merkezi olma yolunda... Ve gözler 2027'ye çevrildiğinde, kulislerde konuşulan isim net: Dua Lipa. Yeni neslin en güçlü pop yıldızlarından biri. Gençler hazır, organizasyonlar hazır, sahne hazır. Şunu net söyleyelim, Türkiye artık "uğranan" bir ülke değil. Planlanan, hesaplanan, vazgeçilmeyen bir durak. Dünya yıldızları boş tribünlere oynamaz. Heyecanı olmayan yere gelmez.