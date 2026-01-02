Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ sahnede yeni yılı kutladı
Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahnedeydi. Yeşil sahne kıyafetiyle bir Amazon kadınını andıran güzel sanatçı, yeni yıl için ''2026 hepimize sağlıkla, mutlulukla, aşkla, bereketle gelsin!'' dedi.
Giriş Tarihi:
Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahnedeydi. Yeşil sahne kıyafetiyle bir Amazon kadınını andıran güzel sanatçı, yeni yıl için ''2026 hepimize sağlıkla, mutlulukla, aşkla, bereketle gelsin!'' dedi. Gece boyunca şarkılarını misafirleriyle beraber seslendiren Uluğ, yeni yılı salonu dolduran sevenleriyle birlikte kutladı.