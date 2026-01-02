Türk pop müziğin güçlü ismi Merve Özbey: 'Ben 2026'dan umutluyum'

Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey yılbaşı gecesi Ankara'da sahne aldı. Taşlarla süslü elbisesi ile göz kamaştıran Özbey, "Her şeyin başı sağlık. O yüzden yeni yıl önce sağlık sonra barış getirsin. Ben 2026'den umutluyum. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun" sözleriyle sahnede yeni yıl mesajı verdi.

