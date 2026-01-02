Kerem Bursin'in 2025'e veda paylaşımı büyük beğeni topladı

Kerem Bürsin, Melisa Sabancı Tapan ile ayrıldıktan sonra fenomen Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yağcıoğlu, 2025'e veda paylaşımını sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü fenomen, paylaşımında Bürsin ile birlikte geçirdikleri özel anlara yer verdi.

