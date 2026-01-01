Cem Öğretir Maslak’ta görüntülendi! Şık tarzıyla dikkat çekti

Uzun yıllardır ATV Ana Haber bülteninin sunuculuğunu üstlenen Cem Öğretir, geçtiğimiz gün Maslak'ta objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş turuna çıkan Öğretir, rahat ve şık tarzıyla dikkat çekti. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen ünlü sunucu, kısa bir sohbetin ardından alışverişine kaldığı yerden devam etti.

