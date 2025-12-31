Pınar Altuğ’dan sert çıkış! "Acımızı kimse tartışamaz hadsizlik tehlikeli"

Pınar Altuğ, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Eşi Yağmur Atacan'ın anneannesi Zarife Korkmazoğlu'nun cenazesinde sakız çiğnediği için gündem olan oyuncu, "Bunlar tartışılacak şeyler değil. Acımızı kimse tartışamaz. Çok şey söylerim ama bence susayım" dedi. Sosyal medyada gelen eleştirilere Atacan, "Hadsiz yorumlara cevap veriyorum. Bir insan çirkin cevap almaktan nasıl zevk alabilir? Bunun için çaba gösteren bir kitle var. Saygısızlık bir yere kadar tamam ama hadsizlik tehlikeli bir şey... Had bildirmek gerek" açıklamasını yaptı.



Haber: Aydın Hamza

