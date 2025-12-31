Demet Akalın’dan İrem Derici itirafı! "İki deli uzun süre küs kalamazdık"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün İstinye'deydi. Akalın, her zamanki enerjik ve neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde İrem Derici ile barışmasını soran muhabirlere samimi bir yanıt veren Akalın, "İki deli uzun zamandır küs kalamazdık zaten" diyerek gülümsedi. Muhabirlere iyi yıllar dileklerini ileten ünlü şarkıcı, daha sonra oradan ayrıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN