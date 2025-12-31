Aslıhan Doğan Turan’dan olay sözler! "Hermes çantalar benim yatırım aracım"

Teknik direktör Arda Turan'ın sosyetik eşi Aslıhan Doğan Turan yeni açıklamasıyla magazin gündeminin tam da merkezine oturdu. Son günlerde Sabancılardan art arda gelen 'Geçinemiyorum' açıklamalarının ardından Aslıhan Doğan Turan'ın açıklaması da benzer bir etki yarattı. Turan, yalnızca Hermes marka çanta kullandığını belirterek, bu çantaları bir "yatırım aracı" olarak gördüğünü söyledi

TAMAM ANLADIK ZENGİNSİN'

Hermes çantaların modasının geçmediğini vurgulayan Turan, "İleride kızım olursa, gelinim olursa onlara bırakabileceğim çantalar. Bu yüzden başka marka çanta kullanmıyorum" ifadelerini kullandı. Turan'ın sözleri, lüks tüketim ve yatırım tercihi tartışmalarını yeniden gündeme taşırken binlerce yorum geldi. Sosyal medyada "Tamam abla anladık zenginsin", "Yeni yatırım aracım altın yerine artık çanta" ve "Biz de çeyrek alınca mutlu oluyoruz" yorumlar peş peşe geldi.