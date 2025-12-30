Tuba Ünsal ve Güven Kıraç işitme engelli çocuklar için tek yürek oldu

Ünlü isimler, işitme engelli çocuklar için buluştu. Tuba Ünsal, Erkan Can ve Güven Kıraç, Mehmet Emin Ağaç ve Serhat Ağaç'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve işitme sağlığına yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasının hedeflendiği geceye katıldı. Ünlü isimlerin desteğiyle düzenlenen gecede 50 çocuğa işitme cihazı imkanı sağlandı. Oyuncu Erkan Can kendisinin de duyma sorunu yaşadığını söyledi. "Ben duymayan kardeşlerimizi çok iyi anlıyorum. Benim iki taraf da duymuyor. O yüzden onları çok iyi anlıyorum" diye konuştu.

BİZİM İÇİN ONUR VERİCİ

Usta sanatçı şöyle devam etti: Duymadığın zaman sinirli oluyorsun. Bu çocuklarda ise daha farklı sorunlara yol açıyor. Böyle bir gecede bulunmak bizim için onur vericidir. Çocuklara verilen destek parayla ölçülemez bir şey, tarifi de mümkün değil. Bunun rakamsal bir karşılığı gerçekten yok. Bu çok ruhani bir şey yani. Bağışlar iyidir, insancıldır hümanisttir.