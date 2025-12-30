Sinem Kobal’dan aile pozu! Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla olan fotoğrafları büyük ilgi topladı
Güzel oyuncu Sinem Kobal, mutluluğunu sosyal medyaya taşıdı. Eşi Kenan İmirzalioğlu ve kızlarıyla çektirdiği birbirinden güzel fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu karelere hayranlarından övgüler yağdı. Sosyal medya kullanıcıları “İşte örnek aile” şeklinde mesajlar yazdı.
