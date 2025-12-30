Dorukhan Toköz ile Berke Özer AVM’de görüntülendi!

Başarılı futbolcular Dorukhan Toköz ve Berke Özer, AVM turu yaptı. Neşeli halleriyle dikkat çeken sporcular, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Toköz ve Özer, objektiflere birlikte poz verdikten sonra alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN