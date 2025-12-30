Derya Beşerler ile Birol Namoğlu New York’ta sahne alıyor!

Oyuncu Derya Beşerler ile Gripin grubunun solisti olan eşi Birol Namoğlu, sınırları aştı. Ünlü çift, "Bir Hikaye Bir Şarkı" projesi kapsamında yarın ABD'nin New York kentinde sahne alacak. Özenle seçilen şarkıların hikayelerine kendi anı ve atışmalarını da ekleyerek konuklara unutulmaz bir gece yaşatacak. Ünlü çift "Bu proje evlendiğimizden beri en büyük hayalimizdi. Bu hayalimizi sahneye taşıdığımız için çok mutluyuz" dedi.

